Halle (Saale). - Wer gutes Cookies-Eis essen möchte, muss nicht zwingend zu den teuren Markenprodukten greifen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest.

18 Cookies-Eissorten hat die Stiftung geprüft, darunter hochpreisige Produkte von Häagen-Dazs, Oreo und Ben & Jerry's sowie günstige von Edeka, Netto, Kaufland, Aldi oder Penny. Auch drei vegane und drei kalorienarme Produkte wurden getestet.

Stiftung Warentest prüft 18 Cookies-Eissorten

Die Stiftung Warentest hat sechs Mal die Note "gut", neun Mal die Note "befriedigend" und zwei Mal die Note "ausreichend" vergeben. Ein Produkt hat sie nicht benotet (dazu später mehr).

Die Tester bewerteten den Geschmack, die Textur, das Aussehen und die Kon­sistenz, die chemische und mikrobiologische Qualität, die Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung sowie die Deklaration.

Lesen Sie auch: Stiftung Warentest: Welche Sonnencremes überzeugen

Stiftung Warentest: Das ist das beste Cookies-Eis

Testsieger ist das Cookies-&-Cream-Eis von Häagen-Dazs (Gesamtnote 1,7). Das Eis enthält keine rohen, sondern geba­ckene Keksstücke – und bekommt als einziges eine glatte Eins für Geschmack, Textur, Aussehen und Kon­sistenz.

Den Testern zufolge schmeckt das Eis "kräftig nach Sahne, süß und nach Vanille". Die "feste Eismasse" habe eine "deutliche Mund­fülle und Cremig­keit". Mit 7 Euro für 460 Milliliter ist die Eiscreme aber ziemlich teuer.

Diese Sorten landen auf Platz zwei und drei

Auf Platz zwei liegt die Variante von Oreo (Gesamtnote 1,8). Das Eis habe eine "leicht herbe Kakao­keks­note", enthalte "viele große" Keks­stück­chen und schmecke "deutlich nach Milch und Sahne". Die 480-Milliliter-Packung kostet 5 Euro.

An dritter Stelle folgt ein deutlich günstigeres Produkt: das "Cookie Dough First" von Edeka (Gesamtnote 1,9). Auch dieses Eis überzeugt geschmacklich. Anders als die Cookies-Eissorten von Häagen-Dazs und Oreo enthält die Variante von Edeka keine gebackenen, sondern rohe Keksstücke. Der Preis liegt bei 2,79 Euro für 500 Milliliter.

Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass für den rohen Keksteig im Eis hitzebe­handeltes Mehl und – je nach Rezeptur – pasteurisiertes Ei verwendet wird. "Wegen Keimen im Eis muss sich also niemand sorgen", schreibt die Stiftung.

Diese sechs Cookies-Eissorten erhielten die Note "gut":

Häagen-Dazs Cookies & Cream – Note 1,7

– Note 1,7 Oreo Ice Cream – Note 1,8

– Note 1,8 Edeka Cookie Dough First – Note 1,9

– Note 1,9 Mövenpick Cookie Dough – Note 2,2

– Note 2,2 Netto Jack's Ice-Cream Cookie Dough – Note 2,4

– Note 2,4 Kaufland Cookie Dough Premium Ice Cream – Note 2,5

"Cookie Dough" von Ben & Jerry's schneidet schlecht ab

Im Vergleich zum "Cookie Dough First" von Edeka schneidet Ben & Jerry's "Cookie Dough" eher schlecht ab (Gesamtnote 3,1). Den Testern zufolge ist die Eismasse "leicht brüchig", im Mund "etwas stumpf". Die Keksstücke wiederum seien "etwas trocken". Mit 7 Euro für 465 Milliliter ist die Eiscreme fast so teuer wie der Testsieger von Häagen-Dazs.

Noch schlechter als das Ben & Jerry's "Cookie Dough" bewertet die Stiftung Warentest das Cookies-Eis von Cremissimo (Gesamtnote 3,8). Das Produkt erinnere "wenig an Cookies-Eis". Die Eismasse sei "kaum cremig" und enthalte "fade" gefärbte Kekskrümel.

Lesen Sie auch: Deutschlandweiter Vergleich: So viel kostet eine Kugel Eis

Diese neun Cookies-Sorten erhielten die Note "befriedigend":

Florida Eis green Cookie – Note 2,6

– Note 2,6 Lidl Gelatelli Cookie Dough – Note 2,6

– Note 2,6 Penny Rios Double-in Cookie Dough and Vanilla – Note 2,6

– Note 2,6 Aldi Mucci Funky American Style Cookie Dough (vegan) – Note 2,6

– Note 2,6 Rewe Beste Wahl Cookie Dough – Note 2,7

– Note 2,7 Aldi Mucci Less & Tasty Cookie Dough (kalorienarm) Note 3,0

Note 3,0 Ben & Jerry's Cookie Doug h – Note 3,1

– Note 3,1 Edeka 376 kcal pro Becher Cookie Dough (kalorienarm) Note 3,3

Note 3,3 Oppo Brothers Chocolate Chip Cookie Dough (kalorienarm) Note 3,3

Diese zwei Cookies-Sorten erhielten die Note "ausreichend":

Cookies von Cremissimo – Note 3,8

– Note 3,8 Lycka Hazelnut Cookie Chocolate Swirl (vegan) – Note 4,5

So schneiden die kalorienarmen Sorten Cookies-Eis ab

Von den kalorienarmen Cookies-Eissorten sei geschmacklich nur das von Aldi gut, urteilte die Stiftung Warentest.

Das kalorienarme Edeka-Eis sei "kaum cremig", die Variante von Oppo Brothers schmecke "leicht" nach Kokos, aber nicht nach Keksteig. Alle drei kalorienarmen Produkte wiesen Fehler bei den Angaben auf der Verpackung auf. So stimmten zum Beispiel die Portionsangaben nicht. Auch die Leserlichkeit sei schlecht.

So schneiden die veganen Sorten Cookies-Eis ab

Im Vergleich zu den drei kalorienarmen Cookies-Eissorten seien die drei veganen Varianten "alle geschmack­lich gut". Rundum empfehlen könne die Stiftung Warentest aber trotzdem keins.

Insgesamt am schlechtesten schneidet das vegane Eis von Lycka ab (Note 4,5). Der Bio-Anbieter führe "natürliches Vanillearoma" in der Zutaten­liste auf, schreibt die Stiftung Warentest. Nach EU-Aromen-Verordnung seien darin nur bis zu fünf Prozent vanillefremde Aroma­stoffe erlaubt – das Eis enthalte aber deutlich mehr. Daher bewertete die Stiftung die Verpackungsangaben mit der Note 5,0.

Das vegane Cookies-Eis von Aldi sei nussig und beinhalte Keksteig mit "leicht kna­ckigen" Scho­kos­tück­chen. Allerdings sei das Eis "kaum" cremig, "sehr" süß und habe eine "leichte Fett­note", heißt es in den Testergebnissen.

Warum die Stiftung Warentest das vegane Eis von Ben & Jerry's nicht benotet hat

In dem veganen Eis von Ben & Jerry's hat die Stiftung Warentest den Aroma­stoff Piperonal nachgewiesen, auf der Verpackung steht jedoch "natürliches Aroma". Die Stiftung zweifelt an der natürlichen Herstellung des Piperonals, weswegen sie weder die Deklaration des Eises bewertete noch eine Gesamtnote vergab.

Fast alle der getesteten Sorten Cookies-Eis werden in kleinen Bechern von bis zu 500 Milli­litern verkauft. Nur das Eis von Cremissimo und Mövenpick ist "in größeren, läng­lichen Haus­halts­packungen abge­füllt", wie die Stiftung Warentest schreibt. Dieses Eis enthalte am meisten Luft. Das Cookies-Eis in den Bechern hingegen sei fest und kompakt.