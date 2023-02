San Diego - Dauergewinner Karmine Corp hat gegen Team Liquid im Finale des Rocket League Championship Series Winter Invitational in Europa verloren. Mit 4:3 (1:2; 2:1; 2:3; 4:3; 3:0; 1:2; 3:1) gelang es Liquid, die Siegesserie der französischen E-Sport-Organisation zu stoppen.

„Wir gehen sehr zuversichtlich zu dem Major in San Diego“, sagte Liquid-Spieler Bruno „AcroniK“ Lopes im Interview nach dem Spiel. „Wie in diesem Regionalspiel wollen wir nur gewinnen, unseren besten Spielstil hinlegen und jedem zeigen, was wir können.“

RLCS: KCorp schreibt fast Geschichte

KCorp hätte schrammt mit der Niederlage an einem kleinen Rekord vorbei: Es hätte damit drei Regionalturniere in Folge gewonnen.

Noch im Halbfinale lag die französische Mannschaft voll auf Kurs. Gegen Oxygen Esports gelang dem Team ein eindeutiger 4:1-Sieg. Team Liquid erspielte sich im anderen Halbfinale den Endspiel-Einzug mit einem knappen 4:3 gegen den Neuling Gamers First.

Im Endspiel, das über die komplette Distanz ging, konnte Liquid jedoch besser die Fassung behalten. Im letzten Match gelang dem in den Niederlanden ansässigen Team das entscheidende 3:1.

„Es tut uns leid, dass wir nicht in Bestform waren“, twitterte KCorp-Spieler Brice „ExoTiiK“ Bigeard nach dem Spiel. „Wir sind aber stolz auf den Split und werden weiter hart arbeiten, um das Major zu gewinnen.“