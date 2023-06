Wer Fotos und Videos bei Whatsapp verschickt, muss damit rechnen, dass die Qualität der gesendeten Daten darunter leidet. Whatsapp komprimiert die Bilder - wobei sich Schärfe und Detailgenauigkeit verschlechtern. Das soll sich in Zukunft ändern.

Wer gerne Bilder und Videos bei Whatsapp verschickt, darf sich freuen: Die Qualität der Daten, die bislang beim Versenden in Mitleidenschaft geraten ist, soll in Zukunft verbessert werden.

Magdeburg/DUR/acs - Fotos und Videos werden gerne bei Whatsapp verschickt. Ob Urlaubsfotos, Schnappschüsse oder Selfies - eine Vielzahl von Bildern wird über den Messenger-Dienst geteilt. Was viele Nutzer nicht wissen: Die Qualität der Daten wird bislang mit voller Absicht beim Versenden verschlechtert. Besonders die Schärfe und Detailgenauigkeit gerät dabei in Mitleidenschaft. Denn Whatsapp komprimiert die Fotos und Videos, um Datenvolumen zu sparen.

Besonders ärgerlich ist das, wenn Erinnerungsfotos, zum Beispiel aus dem Urlaub, geteilt werden. Wer die Fotos im Nachhinein ausdrucken möchte erkennt: Die Qualität ist nicht mehr das, was sie einmal war.

Bilder bei Whatsapp verschicken: Die Qualität leidet

Whatsapp macht das ganz bewusst: Beim Versenden über Whatsapp werden Fotos und Videos komprimiert, um Datenvolumen einzusparen. Die Bilder leiden bei dem Vorgang zwar hinsichtlich ihrer Auflösung, fressen beim Versand aber nicht so viel Datenvolumen. Statt mehreren Megabyte, werden nur wenige Kilobyte in Anspruch genommen.

Die schlechte Qualität von über Whatsapp verschickten Bildern steht jedoch seit Jahren in der Kritik. Nun schafft der Messenger-Dienst Abhilfe mit einer Funktion, die den Nutzer selber entscheiden lässt, in welcher Größe er seine Fotos und Videos verschicken möchte.

Wie der WhatsApp-Blog Wabetainfo berichtet, können Bilder bald wahlweise in "Standard Qualität" oder in "HD Qualität" verschickt werden. Der Empfänger der Bilder kann dann im Chatverlauf mithilfe eines kleinen HD-Icons sehen, ob es sich um ein Bild in hoher Qualität handelt, oder nicht.

Derzeit befindet sich die neue Funktion noch im Test und steht nur Nutzern der Beta-Version von Whatsapp zur Verfügung. Wann die neue Funktion für alle Whatsapp-Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht klar.