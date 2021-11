Achtung Kostenfalle: Dieses Fake-Gewinnspiel kursiert bei Whatsapp

Nutzer sollten sich aktuell vor einer fiesen Betrugsmasche via Whatsapp in Acht nehmen. Das Fake-Gewinnspiel kann im schlimmsten Fall erhebliche Kosten verursachen.

Magdeburg/ DUR - Einige Whatsapp-Nutzer erhielten in den vergangenen Tagen Nachrichten von ihren eigenen Kontakten, in denen sie angeblich auf ein Gewinnspiel des Drogiemarktes dm aufmerksam machten, berichtet das Online-Portal "chip.de". Doch hinter diesem Gewinnspiel steckt eine fiese Betrugsmasche, bei denen Nutzer in eine erhebliche Kostenfalle tappen können.

Um an dem vermeintlichen dm-Gewinnspiel teilnehmen zu können, solle vorab die Nachricht an 20 Kontakte weitergeleitet werden - so erreichen die Betrüger, dass die Whatsapp-Nachricht so viele Menschen wie möglich erreicht. Darin steht "DM Frohe Weihnachten" gefolgt von einem fragwürdigen Link, der bereits vermuten lässt, dass es sich nicht im die originale dm-Homepage handelt.

Wie sieht die Whatsapp-Betrugsmasche aus?

Wer nun auf den Link klickt, wird aufgefordert die eigene Handynummer auf einer gefältschen dm-Webseite anzugeben. Das hat zur Folge, dass Nutzer in eine Abo-Falle von monatlich 3,99 Euro tappen. Einem anderen Teil der Whatsapp-User wird nach dem Link-Klick eine vermeintliche Antiviren-Software angezeigt. Wer sich diese runterlädt, muss allerdings mit einem Trojaner auf dem Smartphone rechnen, der schlimmstenfalls auf sensible Daten zugreifen kann.

Wer also solch eine Nachricht erhält, sollte diese lieber ignorieren. Sollte man bereits davon betroffen sein, kann eine Sperre für Abbuchungen über Dritte beim eigenen Mobilfunkanbieter helfen. Im Falle eines Trojaners, können Antiviren-Apps helfen.