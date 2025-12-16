Zwei schwerwiegende Sicherheitslücken machen Android-Geräte zur Zielscheibe von Angreifern. So erkennen Sie, ob Ihr Smartphone oder Tablet in Gefahr ist - und was dann zu tun ist.

Sicherheitsupdates für Android 13 bis 16 schließen zahlreiche Schwachstellen: Google-Pixel-Geräte erhalten diese direkt, während andere Hersteller eigene Anpassungen vornehmen müssen.

Berlin - Besitzer von Android-Smartphones und -Tablets sollten die Versorgung mit Sicherheitsupdates aktuell besonders gut im Blick behalten. Denn auf Geräten mit den Android-Versionen 13 bis 16 müssen Patches installiert werden, die zahlreiche Sicherheitslücken schließen, darunter zwei besonders schwerwiegende.

Es gebe Hinweise darauf, dass diese beiden Schwachstellen bereits gezielt ausgenutzt werden, wie Android-Entwickler Google mitteilt. Angreifer könnten unsichere Geräte ohne Zutun der Nutzenden übernehmen oder außer Betrieb setzen.

Entscheidend ist das Sicherheitspatch-Level

Ob das eigene Gerät schon sicher oder noch gefährdet ist, erkennt man unter „Einstellungen/Über das Telefon“, wenn man auf „Android-Version“ tippt. Entscheidend ist, welches Datum unter „Android-Sicherheitsupdate“. Sicherheitspatch-Level ab 05.12.2025 beheben alle Probleme, erklärt Google.

Ein Sicherheitspatch-Level mit dem Datum 01.12.2025 bedeutet, dass immerhin die zwei besonders kritischen Lücken (CVE-2025-48633 und CVE-2025-48572) geschlossen sind.

Pixel-Patches stehen bereit - Warten auf andere Hersteller

Google hat die Updates für seine Pixel-Geräte schon bereitgestellt. Ob, wann und wie schnell die Sicherheitspatches für alle anderen Android-Geräte angepasst und bereitgestellt werden, hängt allein vom jeweiligen Hersteller ab.

Nutzerinnen und Nutzer sollten regelmäßig unter „Einstellungen/System/Softwareupdates“ prüfen, ob Aktualisierungen für ihr Gerät vorliegen. Ist dies der Fall, die Updates am besten gleich installieren.

Updates am besten übers WLAN und am Ladegerät

Da Updates groß sein können und die Installation einige Zeit in Anspruch nehmen kann, rät Google, vor Aktualisierungen auf das Vorhandensein einer WLAN-Verbindung zu achten und das Gerät mindestens auf 75 Prozent aufgeladen zu haben.

Noch besser ist es, das Smartphone oder Tablet beim Suchen und zum Installieren von Updates einfach ans Ladegerät anzuschließen.