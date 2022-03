Halle (Saale)/DUR/slo – Auch nach anderthalb Jahren ist die Playstation 5 noch immer Mangelware – und viele Fans warten weiter sehnsüchtig darauf, sich eine Konsole zu kaufen. Das nutzen immer öfter Betrüger aus, warnt aktuell das Portal „Netzwelt“.

So würden einige Betrüger aktuell auf Amazon auf Kundenfang gehen. Dort würden vermeintliche PS5-Pakete zum Kauf angeboten. Wenn ein Interessent darauf anspringt, wird er gebeten, via WhatsApp Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer aufzunehmen und das Geld per Überweisung zu schicken – vorbei an Amazon. Das Geld ist dann weg – eine Spielekonsole gibt es nicht.

Betrug mit begehrter PS5 häufig - Käufer sollten vorsichtig sein

Grundsätzlich sollten Gamer misstrauisch sein, wenn ihnen über dubiose Wege eine Playstation angeboten wird, vor allem dann, wenn diese auch noch überraschend billig ist. Meist handelt es sich in solchen Fällen um Betrüger. Hinzu kommen diejenigen, die zwar wirklich eine PS5 verkaufen, dafür aber Mondpreise verlangen.

Im Zweifelsfall lohnt es doch, weiter Geduld zu haben und nur bei seriösen Anbietern zu kaufen.