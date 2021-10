BIG und mousesports sichern Qualifikation zum CS:GO-Major

Berlin - Das nächste Majorturnier in „Counter-Strike: Global Offensive“ steht bevor, und Deutschland ist mit dabei. Beim Qualifikationsturnier IEM Fall haben BIG und mousesports ihre Teilnahme klar gemacht.

BIG hatte nach zwei gewonnenen Tiebreakern gegen mousesports sowie FunPlus Phoenix nur knapp ein vorzeitiges Aus in der Gruppenphase des Turniers verhindert. Das Team erhielt sich damit die Chance, um die Plätze 9 bis 12 zu spielen und weitere wichtige Punkte in den „Regional Major Rankings“ zu erhalten.

Wichtiger Sieg gegen Heroic

Gegen den nächsten Gegner Heroic ging BIG auf der ersten Karte mit einer starken Hälfte voran, Heroic rettete sich aber noch in eine Verlängerung, in der sich BIG die Führung in der Serie sichern konnte. Heroic zeigte sich auf der zweiten Karte zunächst verbessert, konnte nach der Pause jedoch keine einzige Runde mehr gewinnen.

BIG spielte die Serie komfortabel zum Sieg aus und sicherte sich mindestens den zehnten Platz, dessen Punkte dem Team zur Major-Qualifikation ausreichen. Heroic hatte einen Sieg allerdings auch nicht nötig: Die Dänen hatten die Qualifikation zum Major bereits sicher, weitere Punkte hätten nicht zu einer besseren Position in der Setzliste des Majorturniers geführt.

https://twitter.com/tabseNcs/status/1445456790020247558

Auch mousesports trotz frühem Aus beim Major dabei

Mousesports war beim IEM Fall zwar den eigenen Erwartungen hinterhergelaufen und bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, kann aber dennoch aufatmen: Weil andere Teams ihre Chance nicht nutzten, reichen mouz die Punkte vom ersten Platz beim letzten RMR-Turniers Flashpoint 3 im Mai zur Major-Teilnahme aus.