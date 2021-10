Browser-Sicherheit: Firefox Javascript in PDFs verbieten

Firefox unterstützt seit einiger Zeit auch Javascript in PDF-Dokumenten. Das ist praktisch, birgt aber auch Gefahren.

Um PDF-Javascript bei Firefox auszuschalten, gibt man „about:config“ in die Adresszeile ein. Damit gelangt man zu den Profi-Einstellungen.

Berlin - Seit Version 88 unterstützt Firefox auch Javascript in PDF-Dokumenten, die direkt im Browser angezeigt werden. Mit Hilfe dieser Skriptsprache können etwa interaktive Funktionen oder Plausibilitätsprüfungen in PDF-Formulare integriert werden.

Was auf der einen Seite praktisch ist, birgt auf der anderen Seite Gefahren. Angreifer nutzen Javascript oft, um Schadsoftware auf einen Rechner zu bringen und auszuführen.

Wer ohnehin ein eigenes PDF-Programm nutzt, kann daher auf Nummer sicher gehen und im Firefox PDF-Javascript einfach ausschalten. Dazu gibt man „about:config“ in die Adresszeile ein, bestätigt, dass man das „Risiko akzeptieren und fortfahren“ möchte und befindet sich dann in den Profi-Einstellungen für Firefox.

In die Suchleiste muss man nun nur noch „pdfjs.enableScripting“ eingeben und bei dem entsprechenden Eintrag in der Ergebnisliste ganz rechts auf das Doppelpfeil-Symbol klicken, um die Funktion von „true“ auf „false“ zu stellen, also um sie zu deaktivieren.