All Possible Futures/dpa-tmn

Berlin - Ein lebendiges Bilderbuch? Das gibt es wohl nur in dem Spiel „Der kühne Knappe“. Die Figuren verlassen nämlich die zweidimensionale Buchwelt, um gegen einen Bösewicht anzutreten.

Held der Geschichte ist Jot, ein kleiner Knappe, der das schöne Land Mojo vor dem finsteren Zauberer Grummweil retten soll. Jot startet seine Reise auf den Seiten eines Kinderbuchs. Doch schnell führt es ihn hinaus, und er findet sich in einer dreidimensionalen, lebendigen Umgebung wieder.

Ein Gameplay, das auf Trab hält

Fortan wechselt Jot zwischen den beiden Welten hin und her, was ähnlich abwechslungsreich ist, wie die verschiedenen Spielstile: Man kämpft etwa aus der Vogelperspektive gegen kleinere Gegner, springt durch klassische Plattformlevel oder tritt in einem Boxkampf gegen einen Honigdachs an.

Die Übergänge von den flachen, märchenhaften 2D-Illustrationen zur dreidimensionalen Welt sind den Entwicklern von Devolver Digital ausgezeichnet gelungen. Mit diesem Stil kann sich das Spiel von anderen Games abheben.

Spielerlebnis für alle Generationen

Die liebevoll gestaltete Erzählung voller Magie und Humor dürfte vor allem Kinder in ihren Bann ziehen. Doch auch für Fans der Plattformer- und Adventure-Genres dürfte das Game ein Highlight ein.

Der „Der kühne Knappe“ kostet rund 30 Euro, hat eine USK-Freigabe von 6 Jahren und ist für PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch verfügbar.