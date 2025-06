Dusche bis Obstschale: Liebe für alles in „Date Everything!“

Ein Roller zum Verlieben in „Date Everything!“

Berlin - Wie sähe ein personifizierter Wäschetrockner aus? Wäre ein menschlicher Globus sympathisch? Und kann ich die Spielekonsole wirklich, also so wirklich lieben?

„Date Everything!“ (Team17) hat eine sehr simpel klingende Prämisse: Was, wenn man wirklich jeden Gegenstand in einem Haus daten könnte? Von der Kaffeemaschine über das Piano bis hin zum Bett oder Lüftungsschacht. Im Spiel wird das ermöglicht durch eine besondere Brille, die die Gegenstände im eigenen Haus zum Leben erweckt und für die Spielenden ansprechbar macht.

Liebe oder Freundschaft, notfalls auch Hass

In Dialogen mit mehreren Auswahlmöglichkeiten kommt man sich näher, bis hin zu einer Liebesbeziehung. Wenn es nicht so richtig funkt, sind auch Freundschaften möglich. Oder man legt es darauf an, das Ganze zu einer Hass-Beziehung zu entwickeln.

Die Charaktere sind dabei wirklich umwerfend designt. Sehr inklusiv, mit allen möglichen Körperformen, ethnischen Hintergründen und geschlechtlichen Identitäten. Kleine Details wie das verlorene Kleingeld im Hosenbund der Couch Koa oder der Schlüsselbund um den Hals der Tür Dorian zeigen, mit wie viel Liebe hier gearbeitet wurde.

Toll entwickelte Charaktere, die man alle kennenlernen will

Oft basiert die Charakterisierung der Gegenstände auf einem Wortwitz oder einer sehr offensichtlichen Umsetzung des Gegenstands: Dorian ist zum Beispiel Türsteher, der Ventilator ist ein Fan der Hauptperson. Dahinter verbergen sich aber nachvollziehbare Probleme oder Eigenschaften, die den Charakteren eine echte Tiefe verleihen. Dabei unterstützt eine überzeugende, komplette Synchronisation aller 100 Charaktere.

Das Spiel ist ein riesiger, bisexueller, polyamouröser Traum, in dem auch monogame Heteros ihren Spaß haben können. Mit tollen Geschichten und Charakteren, die einem schnell ans Herz wachsen. Zwischen witzigen, einfühlsamen und spannenden Dialogen motiviert außerdem das „Gotta Catch 'Em All“-Bedürfnis, wirklich alle Gegenstände kennenzulernen.

Deutsche Übersetzung fehlt - nicht immer alles verständlich

Einziger Wermutstropfen ist die fehlende deutsche Übersetzung, sowohl in Text als auch Synchronisation, was gerade bei stärker ausgeprägten Dialekten einiger Charaktere zu Verständnisproblemen führen kann.

Zwar gibt es keine expliziten Szenen im Spiel, jedoch durchaus weitreichende Beschreibungen, was während und nach Dates passiert. Das Spiel ist von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) deshalb ab 16 Jahren freigegeben.

„Date Everything!“ gibt es für Nintendo Switch, PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S und kostet rund 30 Euro.