Ach, wenn man vor lauter Insta-Posts und SMS doch nur die Augen auf der Straße halten könnte. Wie gut, dass es da für iPhone-Nutzer einen Weg gibt: konsequentes Stummschalten.

Damit das Smartphone-Ping nicht ablenkt: Der Fahrfokus schaltet Mitteilungen stumm, bis man wieder aussteigt.

Berlin - Autofahren erfordert eigentlich die gesamte Aufmerksamkeit der Person am Steuer - aber das Smartphone pingt halt trotzdem. Wie soll man da stark bleiben? Apples iPhones haben ab iOS-Version 15 eine Einstellung namens Fahrfokus an Bord.

Sie stellt das Telefon so ein, dass man ohne große Ablenkungen ankommt - und trotzdem keine wichtigen Anrufe verpasst. Und so aktiviert man den Fahrfokus:

In die „Einstellungen“ und dort dem Unterpunkt „Fokus“ gehen.

Dort mit Tipp auf das Plus-Zeichen einen neuen Fokus erstellen.

Jetzt auf „Fokus anpassen“ tippen und den Anweisungen folgen - um die Art und den Umfang der erlaubten Mitteilungen einzurichten.

Hier kann auch festgelegt werden, von welchen Personen Mitteilungen immer durchgestellt werden dürfen.

Ist der Fokus eingerichtet, werden Textnachrichten via SMS oder Messenger-App stummgeschaltet, auch eingehende Anrufe werden nur noch dann durchgestellt, wenn das Smartphone entweder über CarPlay oder via Bluetooth mit dem Auto verbunden ist.

Fokus automatisch aktivieren

Der Fahrfokus kann in einigen Fällen automatisch aktiviert werden - wenn man über ein Auto mit CarPlay-Unterstützung besitzt oder das Auto über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung verfügt.

Wer das iPhone nicht mit dem Auto verbindet, es nur als Navi benutzt oder einfach dabeihat, muss den Fokus von Hand aktivieren. Dazu das „Kontrollzentrum“ aufrufen und auf der Fokusschaltfläche „Fahren“ auswählen. Nicht vergessen: Nach dem Aussteigen dann auch wieder ausschalten.

Den Fokus teilen und automatisch antworten

Den Fahrfokus kann man außerdem so einstellen, dass Anrufer oder andere iPhone-Nutzer benachrichtigt werden, dass man gerade Auto fährt:

Dazu geht man in die „Einstellungen“ unter „Fokus“.

Dort wählt man unter „Fokusstatus teilen“ den Punkt „Fahren“ aus.

Jetzt teilen Apps wie Facetime oder iMessage mit, dass man gerade fährt und die Nachricht eventuell nicht sofort gesehen wird. Aber es geht noch besser.

Der Fahrfokus kann auch automatische Antworten per SMS verschicken, wenn Freunde oder Familie anrufen. In den Fokuseinstellungen findet sich der Punkt „Automatische Antworten“. Hier lässt sich auswählen, wer alles so eine Antwort bekommen soll. Zur Auswahl stehen:

Niemand

Zuletzt, also diejenigen, mit denen man zuletzt in Kontakt stand

Favoriten

Alle Kontakte

Im Feld darunter kann man auch den Antworttext selbst verfassen. Der Vorteil dieser Option: Mit dem Zusatz „Dringend“ werden Nachrichten vom zuvor ausgewählten Personenkreis dann trotzdem durchgestellt.