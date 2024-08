Neue Betrugsmasche bei Spotify: So schützen Sie Ihre Daten

Berlin - Wer Spotify nutzt, sollte jetzt besonders wachsam sein. Derzeit sind gefälschte E-Mails im Umlauf, die es auf Ihre persönlichen Daten und Zahlungsinformationen abgesehen haben. Der Betreff der E-Mail lautet „Aktualisieren Sie Ihre Zahlungsinformationen für Spotify Premium“.

Nach einer allgemeinen Anrede wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihre Zahlung für den nächsten Abrechnungszeitraum angeblich nicht verarbeitet werden konnte. Um mögliche „Unterbrechungen in Ihrem System“ zu verhindern, wird darum gebeten, Ihre Zahlungsinformationen zu bestätigen. Dies könne man durch Klicken auf den unten stehenden Link mit der Beschriftung „Zahlungsinformationen aktualisieren“ tun.

Um nicht in diese Falle zu tappen, empfiehlt die Verbraucherzentrale, einige wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Zunächst sollten die Absenderadressen genau geprüft werden. Oftmals können Phishing-Versuche an ungewöhnlichen oder abweichenden E-Mail-Adressen erkannt werden. Zudem sollte man niemals unbedacht auf Links in solchen Nachrichten klicken.

Wichtig ist auch, niemals persönliche Daten wie Passwörter oder Zahlungsinformationen preiszugeben. Seriöse Unternehmen wie Spotify fordern solche Informationen niemals per E-Mail an, so die Verbraucherzentrale. Bei Unsicherheit empfiehlt es sich, direkt den Kundenservice des Anbieters zu kontaktieren, um die Echtheit der Nachricht zu überprüfen.