Neues Update für die Switch: Auf diese Features können sich Nintendo-Fans freuen

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Auch fünf Jahre nach der Markteinführung versorgt Nintendo seine aktuelle Konsole "Switch" noch immer regelmäßig mit neuen Updates. Die neue Firmware-Version 14.0.0 vom 22. März 2022 bringt zwei neue Features, die im Vergleich zu früheren Updates aber nur Detailverbesserungen bieten.

Nintendo Switch: Firmware-Update bringt Ordner-Funktion

Nach der Installation des Updates ist es jetzt auch möglich, Spiele in Gruppen zu organisieren und sie in verschiedenen Ordnern abzulegen. Nutzer können bis zu 100 Gruppen mit maximal 200 Titeln pro Gruppe erstellen und ihre Software-Bibliothek zum Beispiel nach Genre, Entwickler und Co. aufteilen. Laut Nintendo sollen Nutzer damit einen besseren Überblick und einen schnelleren Zugriff auf ihre Spiele haben.

Firmware-Update verbessert Bluetooth-Funktionen der Nintendo Switch

Darüber hinaus bringt das Update auch eine Veränderung bei der Verwendung von Bluetooth-Geräte, wie beispielsweise kabellosen Headsets: Solange das verwendete Audio-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, kann dessen Lautstärke nun sowohl am Gerät als auch im Einstellungsmenü der Switch geändert werden. Zudem wurde die maximale Lautstärke einiger Bluetooth-Geräte erhöht.

Firmware-Update 14.0.0 für Nintendo Switch installieren: So geht’s

In den meisten Fällen lädt die Nintendo Switch das aktuelle Update beim Systemstart automatisch herunter, wenn die Konsole mit dem Internet verbunden ist. Alternativ können Sie Ihre derzeitige Systemversion in den Systemeinstellungen überprüfen und dort das Update auf Wunsch auch manuell starten.