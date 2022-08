Schalke 04 fegt BIG aus den Playoffs der LoL Prime League

Berlin - Schalke 04 hat sich in den Playoffs der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League deutlich mit 3:0 gegen BIG durchgesetzt. Die Königsblauen haben sich damit auch für die European Masters qualifiziert.

Beide Teams haben sich in ihren ersten Playoff-Begegnungen jeweils im fünften Spiel der Best-of-Five-Serien in das Viertelfinale gekämpft. BIG hatte sich gegen Mouz im Prime-League-Klassiker durchgesetzt, Schalke hatte Eintracht Spandau aus dem Wettbewerb gekegelt und damit das Derby gegen BIG verhindert.

Schalke zeigte sich von Anfang an von seiner besten Seite und spielte sich schnell mit 2:0 zum Matchpoint. Auch in der entscheidenden Partie saßen die Knappen am längeren Hebel. BIG fand keine Antworten und musste zusehen, wie Schalke die Serie mit einer starken Performance mit 3:0 für sich entschied.

Die Königsblauen haben sich damit als drittes deutsches Team für das europäische Turnier European Masters qualifiziert. Im Kampf um den Platz im Finale trifft das Team auf SK Gaming Prime, das sich zuvor gegen Unicorns of Love: Sexy Edition mit 0:3 geschlagen geben musste.