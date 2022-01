Schweizer Perfektion: V-ZUG nimmt Kurs auf Magdeburger Küchen

Er sieht extrem gut aus und kann einfach alles – der Combair Steamer von V-Zug. Schweizer Perfektion hält Einzug in Magdeburger Küchen, zumindest in die Küchen, in denen gesunde Ernährung und die Liebe zum Detail nicht im Wiederspruch stehen.

„Gutes noch besser machen“, das ist die Devise des Schweizer Unternehmens V-Zug, spezialisiert auf Küchengeräte der Extraklasse. Sie haben das Kochen mit Dampf im Backofen, im Steamer und im Combair Steamer zur Perfektion gebracht. Patentierte Verfahren und hochwertige Materialien bringt V-Zug in Einklang und rechtfertigt damit den Preis.

monsator - exklusiver V-Zug Partner in Magdeburg

In Magdeburg gibt es seit Kurzem einen V-Zug-Partner, der einzige im Umkreis von 150 Kilometern. Thomas Nahrendorf, Geschäftsführer der monsator Küchen und Hausgeräte Magdeburg GmbH, freut sich über die noch junge Partnerschaft mit den Schweizern. Er ist vom hochwertigen Combair Steamer komplett überzeugt und hat zwei Modelle in seiner Ausstellung. Sein Küchenstudio ist in der Liebknechtstraße 31 in Magdeburg Stadtfeld.

Dampfgarer oder Dampfbackofen – Kunden, auf der Suche nach dem Combair-Steamer von V-ZUG fragen sich mit unterschiedlichen Begriffen durch. Enthalten sind auch ein Gourmet-Guide und die Funktion Vacuisinen. Foto: V-ZUG

“Dieser „Backofen“ kann einfach alles. Er kann backen, grillen und dampfgaren. Das Gerät bietet alle klassischen Funktionen wie Heissluft, Ober-/Unterhitze und Grill. Beim Dampfgaren kann man die Steam-Funktion einschalten“, erklärt Thomas Nahrendorf. „Mit dem hochpräzisen Drei-Punkt-Gargutsensor hat der Combair-Steamer die Speisen ständig unter Kontrolle. Mit der Funktion „Garautomatik“ macht das Gerät fast alles alleine. Stellen Sie sich vor, Sie tun Brokkoli, Kartoffeln, Blumenkohl, Romanesco und Möhren zusammen auf ein Blech und alles ist, trotz unterschiedlicher Garzeiten, zur gleichen Zeit fertig.“

Mit dem Combair-Steamer erzielen auch Hobbyköche gesunde und besonders schmackhafte Garergebnisse. Foto: V-ZUG

Mit dem Steamer von V-Zug gelingt es sowohl erfahrenen als auch Hobbyköchen perfekte und besonders schmackhafte Garergebnisse zu erzielen. Die Bedienung gleicht einem großen Handydisplay. Alle Funktionen sind leicht verständlich und je nach Nutzer individuell programmierbar. Außerdem hat der Combair-Steamer ein eigenes „Rezeptbuch“, von Spitzenköchen der V-ZUG Gourmet Academy entwickelt. Einfach ein Gericht im Display auswählen und der Anleitung folgen. „Mit V-Zug kochen Sie in einer neuen Dimension“, ist Thomas Nahrendorf überzeugt.

Dampfgaren – warum ist das so gesund?

Essen, das lecker und besonders gesund ist –klingt irgendwie widersprüchlich. Aber beim Dampfgaren ist das so. Die Asiaten wissen das schon seit tausenden von Jahren. Beim Dampfgaren bleibt Gemüse knackiger, farbenfroher, ist gut verdaulich und gesunde Vitamine werden besser erhalten als beim Kochen.

monsator Küchen und Haushaltsgeräte in Magdeburg Stadtfeld ist neuer Vertriebspartner der Schweizer Unternehmens V-ZUG. Foto: monsator

Combair-Steamer: Dampfgarer oder Dampfbackofen?

Er ist alles in einem. Manche Kunden fragen nach einem Dampfbackofen, andere versuchen es mit dem Begriff Dampfgarer. Gemeint sind in der Regel hochmoderne Backöfen mit Dampfgarfunktion – Der Combair-Steamer von V-Zug vereint alles.

Das kann der Combair-Steamer von V-Zug

Betriebsarten – selber einstellen für individuelles Kochen

Garautomatiken – auswählen und das Gerät macht fast alles selbst

EasyCook – Einstelltipps mit Vorschlag für die richtige Betriebsart

Sous-vide-Garen mit der Funktion Vacuisine

Mehr Details und alle Informationen über den Combair-Steamer von V-Zug erhalten Interessierte beim Team von monsator Küchen und Haushaltsgeräte GmbH, Liebknechtstraße 31, 39108 Magdeburg und per Telefon unter 0391/506580.