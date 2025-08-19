Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Zwischen den Tasten einer Tastatur kann sich mit der Zeit einiges an Schmutz ansammeln.

Berlin - Staub, Hautschuppen, Essensreste: Mit der Zeit sammelt sich in unserer Tastatur einiges an. Schwamm drüber reicht da nicht, denn die Zwischenräume sind schwer zu reinigen - bekommt man sie mit einem einfachen Trick wieder sauber?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So braucht man nur einen einfachen Büroartikel, um auch den Schmutz zwischen den Tasten der Tastatur zu erwischen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungs-Tipp für die Tastatur in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Klebezettel mit dem Haftstreifen nach unten in die Zwischenräume der Tastatur schieben und zwischen den Tastenreihen entlangfahren. Den Klebezettel anschließend umdrehen und den Vorgang wiederholen.

Fazit: Der Hack geht schnell und ist effektiv. Sämtlicher Schmutz bleibt an dem Klebestreifen des Zettels haften. Eine Einschränkung gibt es allerdings, denn der Trick eignet sich nur für Tastaturen mit durchgehenden Tastatur-Zwischenräumen.