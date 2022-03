Whatsapp schränkt diese Funktion jetzt ein

Magdeburg/DUR/it - Bei Whatsapp soll eine Funktion eingeschränkt werden. Die Änderung betrifft die Möglichkeit, Nachrichten weiterzuleiten. Damit kann mitunter der Verbreitung von Fake News entgegengewirkt werden.

Bisher konnten Nutzer Nachrichten oder Fotos markieren und sie an weitere Personen oder Gruppen verschicken. Mit einem bereits durchgeführten Update wurde der Doppelpfeil schon eingerichtet, der dem Chatpartner anzeigt, dass es sich bei dem geteilten Inhalt um eine bereits recht häufig geteilte Nachricht handelt.

Durch diese Funktion soll es vor allem leicht gewesen sein, falsche Informationen durch die Welt zu schicken, denn bisher konnte eine Nachricht gleichzeitig an mehrere Chats weitergeleitet werden. Dies soll jetzt unterbunden werden, wie mehrere Medien berichten.

So soll es mit der Änderung nur noch möglich sein, eine Nachricht an einen Gruppenchat zu schicken. Wer einen Inhalt aber in weiteren Unterhaltungen teilen möchte, muss die Nachricht erneut markieren und weiterleiten. Dementsprechend sind mehrfache Weiterleitungen mit einem Klick dann nicht mehr möglich.

Ob die Reduzierung von Fake News der Grund für die Einschränkung ist, kann nicht sicher bestätigt werden. Dies wäre jedoch eine plausible Erklärung dafür.

Sprachnachrichten auch außerhalb von Whatsapp anhören

Bisher war es für die Nutzer immer ein Auf und Ab, was die Updates von Whatsapp angeht. Die neuesten Änderungen kamen sowohl gut als auch schlecht bei den Nutzern an. So wird die Kontaktliste nun nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge gezeigt, sondern nach "häufig kontaktiert" und "letzte Chats". Einige User beschwerten sich bereits in den Kommentaren des Play Stores über diese Änderung.

Eine weitere Verbesserung erfreute hingegen einige. Denn seit einiger Zeit ist es nun möglich, Sprachnachrichten auch außerhalb des Chats weiter anzuhören. Vor allem bei minutenlangen Nachrichten kann so in anderen Chats geantwortet oder im Netz gesurft werden. Eine Funktion, auf die bereits etliche Youtube-Nutzer vergeblich warten.