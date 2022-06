WhatsApp bekommt neues Update: Diese Funktion soll bald einfacher zu bedienen sein

Magdeburg/DUR/awe - WhatsApp bekommt ein neues Update. In zukünftigen Versionen des Messengers wird es dann eine Parallele zur beliebten Foto-App Instagram geben. Laut T-Online probieren sich Betatester bereits an dem neuen Update aus.

Neues Update: WhatsApp-Status soll bald einfacher abrufbar sein

Bald soll der Status, in dem Fotos und Videos kurzzeitig abgespielt werden können, bei einem Klick auf das Profilbild zu sehen sein. Hat ein Nutzer einen Status veröffentlicht, so erkennen User das dann künftig an einem farbig unterlegtem Profilbild. Statusmeldungen sollen so präsenter und einfacher abrufbar sein.

Erst vor wenigen Wochen hatte WhatsApp ein Update mit Emoji-Reaktionen eingeführt. Bei diesem können Nutzer auf einen Chatbeitrag direkt mit einem Emoji reagieren, das dann klein unterhalb der entsprechenden Nachricht angezeigt wird.