Beheizbare Klamotten klingen praktisch für eisige Tage. Doch die Kleidungsstücke können ihre Tücken haben. Bestenfalls sind sie am Ende Schrott - schlimmstenfalls droht Brandgefahr.

Beheizbare Kleidung - was sich an kalten Tagen kuschelig anhört, kann für die Umwelt schädlich sein.

Hamburg - Westen, Jacken und Mützen mit eingebauter Heizung? Für Frostbeulen mögen Klamotten, die sich etwa per App auf eine eingestellte Temperatur aufheizen lassen, attraktiv klingen. Doch die Verbraucherzentrale Hamburg (VZH) rät von Kleidungsstücken mit integrierten Heizelementen ab.

Die Stücke mit in den Stoff eingenähten Drähten, die sich mit Hilfe von Strom aus Lithium-Ionen-Akkus aufwärmen, schaden laut der VZH der Umwelt. Der Grund: das in den Lithium-Ionen-Akkus verbaute Lithium-Kobaltoxid. Den Verbraucherschützern zufolge ist es nicht nur eine begrenzte Rohstoffressource, die „unter problematischen Bedingungen“ gewonnen wird. Auch die Entsorgung älterer Stücke hat demnach ihre Tücken.

Ausrangierte Kleidung wird zum Elektroschrott

Sollen die beheizbaren Kleidungsstücke aussortiert werden, kann man sie etwa nicht einfach zum Altkleidercontainer bringen, sondern muss zuvor alle elektronischen und elektrischen Bestandteile entfernen. Das ist nicht nur aufwendig, sondern bei manchen Stücken gar nicht möglich. Am Ende ist die Kleidung also entweder komplett zerstört und nicht mehr tragbar - oder sie ist aufwendig zu recycelnder Elektroschrott.

Ein weiterer Nachteil: Die Akkus sind lauzt VZH bei tiefen Temperaturen besonders störanfällig. Lädt man sie unregelmäßig auf, etwa weil man die Kleidung nur selten nutzt, kann das außerdem die Akkuleistung einschränken - und zum Defekt führen. Den Verbraucherschützern zufolge besteht dann sogar Brandgefahr.

Übrigens: Auch fürs eigene Temperaturempfinden ist beheizbare Kleidung nicht unbedingt clever. Denn wer dauernd aufgewärmte Kleidungsstücke trägt, wird dadurch kälteempfindlicher, so die Verbraucherschützer.