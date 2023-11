Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Heute ist die Nachhaltigkeit auch bei der Frage danach, was und wie wir essen, in aller Munde – Sarah Wiener indes hat schon vor etlichen Jahren genau dafür gekämpft: naturbelassene, frische, saisonale, am besten auch regionale Zutaten. Gesundes Essen, Qualität in der Lebensmittelproduktion, artgerechte Tierhaltung – das sind ihre Themen. Bis heute.