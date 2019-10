Weltweit begeistert er das Theaterpublikum, ein Star wurde Andrew Scott aber als Gegenspieler von Benedict Cumberbatch. Der Schauspieler aber will vor allem eines - nicht die ganze Zeit Freaks spielen.

Berlin (dpa) - Vom Westend bis zum Broadway: Andrew Scott tauchte zwar bereits zu Beginn seiner Karriere in Steven Spielbergs Kriegsfilm "Saving Private Ryan" (1995) auf, aber die große Leidenschaft des irischen Schauspielers war von Anfang an das Theater.

Für seine Bühnenauftritte wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Und im Theater fühlt er sich auch immer noch zu Hause. Vor nicht allzu langer Zeit begeisterte er das Publikum und die Kritiker als Hamlet. Der "London Evening Standard" stufte seine Leistung als "karrierebestimmend" ein.

Weltweit bekannt wurde Scott Andrews, der heute 43 Jahre alt wird, durch die gefeierte und vielfach ausgezeichnete TV-Serie "Sherlock" (2010-2017), wo er den gemeingefährlichen Soziopathen Moriarty verkörperte, den teuflischen Gegenspieler von Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch). Wobei sich die beiden eigentlich gar nicht so fremd sind...

Ein Leben lang Bösewicht? Ein schrecklicher Gedanke für Andrew Scott, der mit der Auswahl seiner Rollen immer wieder dagegen hält. "Es ist mir auch wichtig, dass ich nicht die ganze Zeit Freaks spielen will", sagte er dazu dem "Irish Examiner".

Überhaupt mag Andrew Scott ungern in eine Schublade gesteckt werden, "egal ob es darum geht, ein Schauspieler zu sein oder Ire oder schwul", sagte er dem "Guardian".

Die Moriarty-Rolle bescherte Andrew Scott nicht nur Star-Ruhm, sie öffnete dem Schauspieler auch viele Türen und bescherte ihm eine Flut von Angeboten.

Darunter der 007-Film "Spectre", in dem er ein Mitglied der britischen Regierung spielt: "In einem James-Bond-Film zu sein, ist einfach cool", sagte er dem "Guardian". Eine Paraderolle hatte er auch in Phoebe Waller-Bridges' Emmy-prämierten Comedy-Serie "Fleabag" übernommen. Da brilliert er als "heißer Priester", der raucht, trinkt und seinen Glauben hinterfragt.

Ein Wiedersehen gab es kürzlich mit Benedict Cumberbatch - die beiden gehören zum Cast von Sam Mendes' Kriegs-Thriller "1917", der Mitte Januar 2020 in die deutschen Kinos kommen soll.