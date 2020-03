Der Schauspieler Kumail Nanjiani plädiert dafür, sich in der Corona-Krise auf das Wesentliche zu konzentrieren. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Ian West

In der Corona-Krise steht das öffentliche Leben still. Viele Menschen sind frustriert. In dieser Situation plädiert Schauspieler Kumail Nanjiani dafür, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Berlin (dpa) - Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Kumail Nanjiani (42) hat zur Besonnenheit in der Corona-Krise aufgerufen. Man solle sich auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt den Frust an China auszulassen. "Bitte schluckt nicht den Köder offensichtlich koordinierter Bemühungen, die Schuld für das Virus auf sein Herkunftsland zu verschieben", schrieb er auf Twitter. Man solle sich eher darauf konzentrieren, mehr Tests und mehr Hilfe bei der Verbesserung des US-Gesundheitssystems zu bekommen. Bekannt wurde Nanjiani mit seiner Rolle in der HBO-Comedyserie "Silicon Valley", in der eine Gruppe junger IT-Experten ein erfolgreiches Start-up aufbaut. Der 42-Jährige spielt darin den aus Pakistan stammenden "Java"-Entwickler. 2017 war er als Hauptdarsteller in der romantischen Komödie "The Big Sick" zu sehen.

Schlagwörter zum Thema: Film | USA | Krankheiten |