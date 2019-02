Eigentlich möchte sie doch nur Lena heißen: Sängerin Lena Meyer-Landrut hat Probleme mit ihrem Namen.

Berlin (dpa) - Auch neun Jahre nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) haben manche Menschen immer noch Probleme mit dem Namen von Sängerin Lena Meyer-Landrut. "Mein Name wird zu 98 Prozent falsch geschrieben.

Die meisten schreiben Landruth - wegen dem Vornamen Ruth", sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich versuche seit fünf Jahren, einfach nur noch "Lena" zu etablieren, aber es will nicht so richtig hinhauen."

Die Musikerin, die derzeit als Coach in der Sat.1-Musikshow "The Voice Kids" zu sehen ist, tritt am Freitag beim deutschen Vorentscheid zum ESC auf. Auf ihrem neuen Album "Only Love, L", das im April erscheint, kürzt Meyer-Landrut ihren Namen nur noch mit ihrem Anfangsbuchstaben ab. "Es wird immer kürzer, irgendwann hab ich gar keinen Namen mehr. Dann kann nix mehr schiefgehen", witzelte die Hannoveranerin.

