Der Sportjournalist freut sich, dass seiner Gattin die Doktorwürde verliehen worden ist - und das soll die Welt auch ruhig wissen.

Berlin (dpa) - Der Sportjournalist Waldemar Hartmann (71, "Waldis WM-Club") ist stolz auf seine Frau Petra (48).

"Meine Frau hat gerade an der Humboldt-Universität ihren Doktortitel in Germanistik und Linguistik gemacht. Vorher war sie meine Ehefrau, nun ist sie Ehefrau mit Doktortitel", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich bewundere sie mehr denn je und bin unheimlich stolz."

Das Paar ist seit 21 Jahren zusammen und seit 18 Jahren verheiratet. Vor dreieinhalb Jahren zogen die beiden aus der Schweizer Stadt Chur nach Berlin, in die Nähe der Humboldt-Universität.