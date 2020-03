Die Komandobrücke hat Captain Kirk längst verlassen. Spaß am Logbuch aber hat William Shatner zur Freude aller Trekkies immer noch. Jetzt entdecken allerdings seine Hunde unbekannte Welten.

Los Angeles (dpa) - Captain Kirk in Quarantäne: Der kanadische Schauspieler William Shatner (88) hat im Logbuch-Stil aus seinem Alltag in Selbstisolation gewittert und damit Erinnerungen an "Star Trek" wachgerufen.

Aus seiner freiwilligen Corona-Quarantäne berichtete der ehemalige "Captain Kirk"-Darsteller am Donnerstag (Ortszeit) von den Erkundungstouren seiner zwei Hunde.

"Die Abgesandten Macchiato und Espresso haben ein neues Gebiet namens "Unterbett" erkundet und mich mit fehlenden Socken und anderen Gegenstände beschenkt, um meine Aufmerksamkeit und Verehrung zu gewinnen", schrieb er.

Der Schauspieler hatte noch vor wenigen Wochen in einem Tweet offiziell Abschied von seiner Rolle als "Captain Kirk" aus der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" genommen. Er denke, Kirks Geschichte sei zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut auserzählt, schrieb er damals. Ein Logbuch führt Shatner jetzt zur Freude seiner Fans selbst - zumindest vorerst.

Tweet

Tweet: Logbucheintrag vom Mittwoch

Tweet: Zusätzlicher Logbucheintrag