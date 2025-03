In der Oberliga Nordost stehen sich am Samstag 1. FC Magdeburg II und FC Einheit Rudolstadt gegenüber.

Magdeburg/DUR – Nach drei Spielabsagen in Folge steht der 1. FC Magdeburg II am Samstag endlich vor seinem ersten Pflichtspiel in der NOFV-Oberliga Süd. An der Avnet-Arena empfängt der FCM den abstiegsbedrohten FC Einheit Rudolstadt.