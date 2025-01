Belek/Magdeburg/DUR – Für den 1. FC Magdeburg steht im Trainingslager in der Türkei das zweite Testspiel des Jahres an. Am Freitag, 10. Januar 2025, ist in Belek der Zweitliga-Rivale Hannover 96 der Gegner des FCM.

Anstoß der Partie ist um 12 Uhr Ortszeit, also 10 Uhr in Deutschland. Die Volksstimme zeigt das Testspiel kostenlos und ohne Anmeldung im Livestream. Kommentiert wird die Partie von Robert Rist.

Der 1. FC Magdeburg ist seit dem 2. Januar im Trainingslager an der türkischen Riviera, um sich auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vorzubereiten.

Am Freitag steht dann auch noch das dritte und letzte Testspiel gegen Dynamo Kiew an. Auch hierzu bietet die Volksstimme wieder einen kostenlosen Livestream an.