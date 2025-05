Der 1. FC Magdeburg II ist auf Abschiedstour in der NOFV-Oberliga. Am 25. Mai steht für den Meister das letzte Heimspiel an, wir übertragen es exklusiv im Livestream.

In der Oberliga Nordost hat der 1. FC Magdeburg II am Samstag die BSG Wismut Gera zu Gast. Wir zeigen die Partie kostenlos im Livestream.

Magdeburg/DUR – Vorletzter Spieltag in der NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag (25. Mai) hat der 1. FC Magdeburg II die BSG Wismut Gera zu Gast an der Avnet-Arena.

Für den FCM II ist das letzte Heimspiel der Saison, der Club steht schon lange als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost fest. Für den Gegner aus Gera geht es derweil noch um den Klassenerhalt.

Anstoß am Samstag ist um 14 Uhr, wir übertragen das Spiel an dieser Stelle in voller Länge exklusiv im Livestream!

Livestream: 1. FC Magdeburg II - BSG Wismut Gera MGM Digital Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

