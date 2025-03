In der Oberliga Nordost empfängt der 1. FC Magdeburg II am Samstag (29. März 2025) den FSV Budissa Bautzen. Wir zeigen die Partie kostenlos im Livestream.

Magdeburg/DUR – In der NOFV-Oberliga Süd geht es für den 1. FC Magdeburg II am 29. März mit dem Heimspiel gegen Budissa Bautzen weiter. Anstoß an der Avnet-Arena ist am Samstag um 14 Uhr.

Das Heimspiel des 1. FC Magdeburg II zeigen wir an dieser Stelle für alle Fans exklusiv und kostenlos im Livestream!

Livestream: NOFV-Oberliga: 1. FC Magdeburg II – Budissa Bautzen am 29.03., Anpfiff 14 Uhr (Livestream: DUR)

Mit 39 Punkten aus 18 Spielen ist die U23 des FCM aktuell klar auf Aufstiegskurs. Tabellenführer RSV Eintracht aus Stahnsdorf hat zwar zwei Punkte mehr auf seinem Konto, aber auch schon zwei Partien mehr absolviert.

Gegner Bautzen hat als Tabellenneunter kaum noch Sorgen nach unten, aber auch keine Ambitionen mehr nach oben. Zuletzt gelang dem FSV ein 4:1-Auswärtssieg beim Ludwigsfelder FC, der FCM II gewann das Spitzenspiel beim VfL Halle 96 mit 2:1.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Drittliga-Partien des Halleschen FC bis hin zu Oberliga- und Verbandsligaspielen.

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Livestreams der Volksstimme und die Livestreams der Mitteldeutschen Zeitung.