In der NOFV-Oberliga Süd hat der 1. FC Magdeburg II am 27. April um 14 Uhr den RSV Eintracht 1949 zu Gast. Wir zeigen die Partie kostenlos und exklusiv im Livestream.

Magdeburg – In der NOFV-Oberliga Süd liegt der 1. FC Magdeburg II klar auf Aufstiegskurs. Am Sonntag steht für die U23 die "Meisterprüfung" an, denn Verfolger RSV Eintracht 1949 ist zu Gast an der Avnet-Arena.

Nach 24 Spieltagen hat der FCM II zehn Punkte Vorsprung auf das Team aus Stahnsdorf bei Berlin. Eine Entscheidung kann im direkten Duell nicht fallen, aber gewinnt Magdeburg oder spielt Remis, ist ihnen der Aufstieg quasi nicht mehr zu nehmen.

Es ist also spannend! Anstoß in Magdeburg ist am Sonntag (27. April 2025) um 14 Uhr, wir übertragen die Partie an dieser Stelle kostenlos für alle Fans im Livestream.

