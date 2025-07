Für den 1. FC Magdeburg steht am 18. Juli ein Testspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen in der Avnet-Arena an. Wir zeigen die Partie im Livestream.

Magdeburg/DUR – In der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2025/26 absolviert der 1. FC Magdeburg am 18. Juli ein weiteres Testspiel. In der heimischen Avnet-Arena ist am Freitag Drittligist Rot-Weiss Essen der Gegner.

Anstoß ist um 14 Uhr, die Volksstimme überträgt das Testspiel an dieser Stelle exklusiv im kommentierten Livestream.

Der FCM hat in seiner Saisonvorbereitung bereits mehrere Testspiele absolviert, gegen die unterklassigen Vereine Burger BC und SV Dessau 05 ebenso wie gegen den FC Zürich aus der Schweiz.

Gegen Essen gibt es ein Wiedersehen mit Ex-FCM-Spieler Ahmet Arslan, der seit Sommer 2024 für den Drittligisten spielt und zuvor eher glücklos der Magdeburger Trikot getragen hatte.

