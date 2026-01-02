Im zweiten Trainingslager-Testspiel in der Türkei spielt der 1. FC Magdeburg gegen den SSV Ulm 1846. Wir zeigen die Partie am 9. Januar im Livestream.

1. FC Magdeburg und SSV Ulm kennen sich noch aus Duellen in der 2. Bundesliga. Das Testspiel der beiden Clubs in Side zeigen wir im Livestream.

Magdeburg/DUR - Ein letztes Mal testet der 1. FC Magdeburg seine Form, bevor es dann in der 2. Bundesliga wieder ernst wird. Am Freitag steht in Side ein Duell in Überlänge mit dem SSV Ulm an. Wir übertragen exklusiv im Livestream!

Im türkischen Side bereitet sich der 1. FC Magdeburg ab dem 3. Januar auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Während des Trainingslagers sind auch zwei Testspiele geplant.

Das zweite findet am 9. Januar gegen den Drittligisten SV Ulm 1846 statt. Anstoß ist um 12 Uhr deutscher Zeit (14 Uhr Ortszeit) in Side, gespielt wird über zweimal 60 Minuten. Wir zeigen die Partie an dieser Stelle exklusiv im Livestream. Kommentator vor Ort ist Robert Rist.

SSV Ulm mit Problemen nach Zweitliga-Abstieg

Der SSV Ulm war erst im Sommer aus der 2. Bundesliga abgestiegen und belegt aktuell auch in Liga drei einen Abstiegsrang. Seit Mitte November wird der SSV von Pavel Dotchev als Trainer betreut, bester Torschütze ist Elias Löder (sechs Tore).

Sein erstes Testspiel in der Türkei hatte der FCM bereits am Dienstag mit 2:1 gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur gewonnen. Hier können Sie die Partie noch einmal ansehen, ebenso wie Interviews mit Petrik Sander und Jean Hugonet.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligaspielen, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des SYNTAINICS MBC gehören zum Angebot.