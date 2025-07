Für den 1. FC Magdeburg steht am Donnerstag gegen den FC Zürich der erste Härtetest der Saisonvorbereitung an. Wir zeigen das Spiel kostenlos im Livestream.

Testspiel am 10. Juli

Magdeburg/DUR – Zum Abschluss seines einwöchigen Trainingslagers in Bad Wörishofen steht für den 1. FC Magdeburg noch ein Testspiel an. Gegner ist am 10. Juli 2025 der FC Zürich.

Gegen das Team aus der Schweiz soll "in Überlänge" gespielt werden, also mehr als die üblichen 90 Minuten. So kann jeder Profi unter dem neuen Trainer Markus Fiedler vorspielen und Einsatzzeit sammeln.

Anstoß ist um 14 Uhr, die Volksstimme überträgt das Testspiel an dieser Stelle kostenlos für alle Fans im kommentierten Livestream.

Der FCM hat in seiner Saisonvorbereitung bereits zwei Testspiele absolviert. Gegen die unterklassigen Vereine Burger BC und SV Dessau 05 gelangen dem Zweitligisten klare Siege. Zürich wird entsprechend der erste echte Härtetest sein.

