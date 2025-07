Für den 1. FC Magdeburg steht am 26. Juli das letzte Testspiel vor dem Start in der 2. Bundesliga an. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg gibt es im Livestream aus der Avnet-Arena.

Magdeburg/DUR – In der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2025/26 steht für der 1. FC Magdeburg die Generalprobe an. Am 26. Juli kommt Bundesligist VfL Wolfsburg für ein Testspiel in die Avnet-Arena.

Anstoß ist um 15.30 Uhr, die Volksstimme überträgt das Testspiel an dieser Stelle kostenlos im kommentierten Livestream.

FCM-Testspiel am 26.07.25: 1. FC Magdeburg gegen VfL Wolfsburg (Livestream: MGM Digital)

Der FCM hat in seiner Saisonvorbereitung bereits mehrere Testspiele absolviert. Es fing an gegen die unterklassigen Vereine Burger BC und SV Dessau 05, dann folgten FC Zürich, Rot-Weiss Essen und Chemnitzer FC.

Der VfL Wolfsburg ist sicherlich das größte Kaliber für den FCM acht Tage vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig. Kann das neuformierte Team um den ebenfalls neuen Trainer Markus Fiedler mit dem Erstligisten mithalten? Die Antwort gibt es live bei uns.

