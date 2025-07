Generalprobe am 26. Juli 3:4-Niederlage im Testspiel: 1. FC Magdeburg – VfL Wolfsburg als Wiederholung

Für den 1. FC Magdeburg stand am 26. Juli das letzte Testspiel vor dem Start in der 2. Bundesliga an. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg aus der Avnet-Arena können Sie hier nochmal in der Wiederholung sehen.