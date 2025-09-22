Erstmals seit 21 Jahren spielen die Basketballer Syntainics MBC wieder international. Zum Saisonauftakt feiern die Weißenfelser einen klaren 84:57-Erfolg gegen Tallinn.

Weißenfels/DUR. – Nach 21 Jahren Pause spielt der MBC spielt wieder international. Im ersten Spiel in der European North Basketball League (ENBL) am 23. September 2025 gewannen die Weißenfelser Basketballer vor heimischer Kulisse gegen TalTech/ALEXELA Tallinn mit 84:57.

Zuletzt spielte Weißenfels 2004 europäisch. Seitdem warteten die Fans auf Zugabe. Dank des sensationellen Pokalsiegs ist es nun soweit. Mindestens vier Heimspiele erwarten den MBC in der ENBL, dazu kommen vier Auswärts-Partien. Die 16 besten der 27 Teilnehmer qualifizieren sich für die Play-Offs. Ziel ist das Final Four Final-Turnier im Frühjahr 2026.

Basketball-Europapokal: MBC gewinnt gegen Tallin

Erste Hürde für den MBC war dabei Tallinn, zweite Kraft in der estnischen Hauptstadt hinter Abomeister BC Kalev. Die Mannschaft besteht größtenteils aus Studenten der Tallinn University of Technology, Kurzform TalTech. Hinzu kommen einige Routiniers, darunter Center Martins Meiers, der 2013/14 in Weißenfels aktiv war.

