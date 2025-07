Für den 1. FC Magdeburg steht am 19. Juli ein weiteres Testspiel an. Ab 16 Uhr spielt der Zweitligist auswärts beim Regionalligisten Chemnitzer FC. Wir berichten im Livestream.

Test am 19. Juli

Der 1. FC Magdeburg testet am 19. Juli beim Chemnitzer FC. Wir zeigen das Spiel am Samstag ab 16 Uhr im Livestream.

Magdeburg/DUR – In der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2025/26 absolviert der 1. FC Magdeburg am 19. Juli ein weiteres Testspiel. Am Samstag ist der Zweitligist beim Regionalligisten Chemnitzer FC zu Gast.

Anstoß ist um 16 Uhr, die Volksstimme überträgt das Testspiel an dieser Stelle im kommentierten Livestream.

Der FCM hat in seiner Saisonvorbereitung bereits mehrere Testspiele absolviert, gegen die unterklassigen Vereine Burger BC und SV Dessau 05 ebenso wie gegen den FC Zürich aus der Schweiz und den Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Die Partie in Chemnitz ist der Abschluss einer intensiven Woche für den FCM, denn am Tag zuvor testet der Club bereits gegen Essen. Anschließend steht noch eine Partie gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus, bevor die Zweitliga-Saison am ersten August-Wochenende startet.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga- und Verbandsligaspielen.