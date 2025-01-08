Свій останній контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині 1. ФК Магдебург проведе в п’ятницю проти київського "Динамо". Цю гру також можна буде переглянути безкоштовно у прямому ефірі.

Товариський матч ФКМ проти "Динамо" Київ з Белека у прямому ефірі

Безкоштовно для всіх вболівальників

10 січня 1. ФК Магдебург проведе товариський матч проти київського "Динамо" на тренувальному зборі в Туреччині. Матч можна буде безкоштовно переглянути у прямій трансляції на Volksstimme.

Belek/Magdeburg/DUR – Останній контрольний матч для 1. ФК Магдебург на тренувальному зборі в Туреччині. У п’ятницю, 10 січня 2025 року, в Белеку суперником ФКМ стане провідна українська команда — київське "Динамо".

Hier können Sie die deutsche Version des Artikels lesen: Тут ви можете перейти до версії статті німецькою мовою.

Початок матчу на полі B комплексу Kaya Palazzo в Белеку запланований на 16:00 за місцевим часом, тобто о 14:00 за німецьким часом і о 15:00 за київським часом. Volksstimme транслюватиме товариський матч безкоштовно та без реєстрації у прямому ефірі. Коментатором зустрічі буде Роберт Ріст.

У прямій трансляції: ФКМ зустрінеться з київським "Динамо" на тренувальному зборі в Туреччині в Белеку.

Пряма трансляція не відображається? Будь ласка, перезавантажте сторінку.