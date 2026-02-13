Eiskaltes Wasser und tapfere Menschen: In Hasselfelde heißt es Wochenende wieder "Frieren für den Spaß, die Gesundheit und den guten Zweck": Am Samstag, dem 14. Februar 2026, ab 14 Uhr beginnt das traditionelle Faschings-Eisbaden im Waldseebad – unser Reporter Chris ist mit seiner LIVEZEIT dabei.

Hasselfelde. Wenn Spielmannsmusik durch das Waldseebad klingt und sich kostümierte Winterbadende Richtung Wasser bewegen, dann ist klar: In Hasselfelde wird wieder angebadet – und zwar eisig. Am 14. Februar 2026 laden die Hasselfelder Eisperlen und Eisvögel vom Skiverein Hasselfelde zum traditionellen Faschings-Eisbaden ein. LIVEZEIT mit Chris begleitet das Spektakel gegen 14 Uhr live.

Im Mittelpunkt steht dabei das, worum es wirklich geht: Eisbaden – unter winterlichen Bedingungen.

Seit 2019 hat sich die Veranstaltung fest etabliert. Was als kleine Aktion begann, ist inzwischen ein fester Termin im Harzer Veranstaltungskalender. Im vergangenen Jahr kamen rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauer, etwa 40 Mutige stiegen tatsächlich ins Wasser. Und das unabhängig von der Temperatur.

Winterbaden mit Vereinsstruktur

Die „Hasselfelder Eisperlen“ treffen sich seit Jahren regelmäßig ab Herbst zum Winterbaden im Waldseebad. Inzwischen sind auch zahlreiche Männer dabei – deshalb heißen sie heute Eisperlen und Eisvögel. Sogar das Vereinslogo wurde entsprechend erweitert. Das kalte Wasser gilt als Training für Immunsystem, Gefäße und Psyche. Inspiration kam ursprünglich von den Magdeburger „Eisröwen“, die bereits seit 1985 im Winter baden.

Organisiert wird alles unter dem Dach des Skivereins Hasselfelde. Viele der Winterbadenden sind dort ohnehin aktiv, die Struktur des Vereins bietet den organisatorischen Rahmen. Gebadet wird übrigens nicht nur einmal im Jahr: Während der Saison treffen sich die Eisperlen und Eisvögel jedes Wochenende zu festen Zeiten. Immer wieder schließen sich neue Interessierte an.

Fasching trifft Frost

Das Anbaden wird in diesem Jahr bewusst rund um das Karnevalswochenende veranstaltet. Kostüme gehören deshalb dazu – ob Perücke, Clownsnase oder Nachthemd. Schon kurz vor dem Baden sorgen die Vereinsmitglieder entlang der angrenzenden Straße in auffälligen Kostümen für Aufmerksamkeit. Ein Hingucker, der inzwischen ebenfalls zur Tradition geworden ist.

Um 14 Uhr beginnt die offizielle Begrüßung. Anschließend setzt sich der kleine Marsch in Bewegung: Musikalisch vorneweg der Spielmannszug Hasselfelde. Alle Teilnehmenden steigen gemeinsam ins Becken. Wie lange jeder im Wasser bleibt, entscheidet er selbst. In diesem Jahr musste die Badefläche vorab vergrößert werden, da sich eine dicke Eisschicht gebildet hatte.

Gäste aus anderen Regionen

Zum Faschings-Eisbaden reisen auch befreundete Winterbadegruppen an – unter anderem aus Osterwieck, Magdeburg, Neustadt in Thüringen und Goslar. Die Veranstaltung ist längst überregional vernetzt.

Spendenaktion für krebskranke Kinder

Zum Abschluss steht ein weiterer wichtiger Programmpunkt an: die Übergabe eines Spendenschecks an den Verein „Krebskranke Kinder im Harz e.V.“. Das Geld wurde bei der Seniorenweihnachtsfeier 2025 des Ortes gesammelt, die jährlich von den Eisperlen und Eisvögeln organisiert wird. Der Skiverein stockt den Betrag zusätzlich auf. Auch während des Faschings-Eisbadens können Spenden abgegeben werden.

Musik, Verpflegung und Winteratmosphäre

Für die musikalische Begleitung sorgen der Spielmannszug Hasselfelde sowie DJ Moritz. Dazu gibt es Würstchen vom Grill, Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kaltgetränke.

LIVEZEIT ist dabei

Ungefiltert, spontan und direkt vor Ort: Mit LIVEZEIT mit Chris bringt die Mediengruppe Mitteldeutschland besondere Ereignisse aus Sachsen-Anhalt live ins Netz.

Wer erleben möchte, wie sich dutzende Winterbadende kostümiert ins eiskalte Wasser wagen, wie sich der Spielmannszug vor dem Sprung ins Becken formiert, und warum dieses Faschings-Eisbaden längst mehr ist als nur eine Mutprobe, sollte am 14. Februar gegen 14 Uhr einschalten. Denn in Hasselfelde wird Fasching nicht im Warmen gefeiert – sondern im Eis.