Halle (Saale). – Am Mittwoch, 30. Oktober traf der Hallesche FC ab 18.30 Uhr im spannenden Landespokal-Duell auf den VfB Germania Halberstadt. Verpassen Sie keine Minute des Spiels – als Digital-Abonnent von MZ.de oder Volksstimme.de genießen Sie den Livestream exklusiv und kostenlos. Noch kein Abonnement? Kein Problem! Hier können Sie buchen und am Mittwoch live dabei sein oder das Spiel in der Wiederholung sehen!