Der 1. FC Magdeburg II empfängt am 31. Juli den Halleschen FC in der Regionalliga Nordost. Das Sachsen-Anhalt-Derby gibt es am Donnerstagabend im Livestream.

Der 1. FC Magdeburg II spielt am 31. Juli gegen den Halleschen FC. Wir zeigen das Sachsen-Anhalt-Derby in der Regionalliga Nordost ab 19 Uhr im Livestream.

Magdeburg/DUR – Kaum ist die Regionalliga Nordost in die Saison 2025/26 gestartet, kommt es auch schon zum mit Spannung erwarteten Derby in Sachsen-Anhalt.

Der 1. FC Magdeburg empfängt am zweiten Spieltag den Halleschen FC in der Avnet-Arena. Der HFC verpasste in der Vorsaison nur knapp den Meistertitel, während die U23 des FCM als Meister der Oberliga neu in der Regionalliga mit dabei ist.

Wegen des FCM-Heimspiels gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag in der 2. Bundesliga war das Derby auf den Donnerstagabend vorverlegt worden. Anstoß ist um 19 Uhr, die Volksstimme überträgt das Derby an dieser Stelle im kommentierten Livestream.

Für alle Abonnenten der Volksstimme ist der Stream als Teil des Abos kostenlos. Alle anderen Interessierten können ein digitales kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen, um 1. FC Magdeburg II gegen Hallescher FC live zu sehen. Damit können in diesem Zeitraum alle weiteren Livestreams der Volksstimme sowie der gesamte Plus-Inhalt angeschaut werden.

