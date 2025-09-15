weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  Chemnitzer FC - Hallescher FC im Livestream: Ostklassiker in der Regionalliga Nordost

Regionalliga Nordost Ostklassiker im Livestream: Chemnitzer FC gegen Liga-Primus Hallescher FC

Der in der Regionalliga Nordost bislang ungeschlagene Hallesche FC trifft am Mittwoch auf den Chemnitzer FC. Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.

Von Nico Esche Aktualisiert: 15.09.2025, 14:23
Am 17. September treffen in der Regionalliga Nordost der Chemnitzer FC auf den Halleschen FC. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie im Livestream.
Am 17. September treffen in der Regionalliga Nordost der Chemnitzer FC auf den Halleschen FC. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

Chemnitz/Halle/DUR – Gegen den Ligaprimus Hallescher FC will der Chemnitzer FC am Mittwoch am liebsten dreifach punkten. Während der HFC bislang ohne Niederlage durch die Regionalliga Nordost marschiert, tat sich der CFC oft schwer.