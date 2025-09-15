Der in der Regionalliga Nordost bislang ungeschlagene Hallesche FC trifft am Mittwoch auf den Chemnitzer FC. Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.

Chemnitz/Halle/DUR – Gegen den Ligaprimus Hallescher FC will der Chemnitzer FC am Mittwoch am liebsten dreifach punkten. Während der HFC bislang ohne Niederlage durch die Regionalliga Nordost marschiert, tat sich der CFC oft schwer.