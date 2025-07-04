Regionalliga Nordost Im Livestream: Platzt der Knoten beim 1. FC Magdeburg II gegen FSV Zwickau?
Gelingt dem 1. FC Magdeburg II im dritten Anlauf der erste Heimsieg im Jahr 2026? Am Samstag kommt der FSV Zwickau in die Avnet Arena, wir übertragen das Spiel exklusiv live.
Magdeburg/DUR – Die ersten beiden Heimspiel des Jahres 2026 gingen für den 1. FC Magdeburg II verloren. Klappt es gegen das Topteam vom FSV Zwickau besser in der Avnet Arena? Wir zeigen die Regionalliga-Partie am Samstag exklusiv live.