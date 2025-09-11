Es ist das Chemie-Derby der Gegensätze. Der noch ungeschlagene Tabellenführer HFC empfing am Freitagabend das noch punktlose Schlusslicht Chemie Leipzig zum Flutlicht-Kracher in der Regionalliga Nordost. Wie haben die Partie im Livestream begleitet.

Regionalliga-Kracher HFC gegen Chemie Leipzig endet mit Remis - Tumult nach Abpfiff

Halle (Saale)/DUR. – Der Hallesche FC ist perfekt in die neue Saison in der Regionalliga Nordost gestartet. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen kommt nun der noch punktlose Tabellenletzte Chemie Leipzig zum Derby ins Leuna-Chemie-Stadion. Bei uns gab es den Regionalliga-Kracher im Livestream.