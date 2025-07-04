Nach einer enttäuschenden Hinrunde ist der Hallesche FC in der Regionalliga Nordost höchst erfolgreich aus der Winterpause gekommen. Am Mittwoch spielt er bei Hertha Zehlendorf - wir übertragen die Partie live.

Geht der HFC-Lauf weiter? Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf im Livestream

Der Hallesche FC spielt am 4. März sein Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf. Die Partie der Regionalliga Nordost wird hier exklusiv im Livestream übertragen.

Magdeburg/DUR – Der Hallesche FC ist die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordost und eilt 2026 von Sieg zu Sieg. Gelingt das auch im Nachholspiel bei Hertha Zehlendorf am Mittwoch (3. April 2026)? Die Antwort gibt es hier exklusiv im Livestream.