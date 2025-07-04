Regionalliga-Topspiel im Stream: HFC vs. Lok Leipzig ab 19 Uhr – exklusiv im Digital-Abo. Jetzt freischalten und live dabei sein.

Der Hallesche FC spielt am 24. Oktober gegen den 1. FC Lok Leipzig. Wir zeigen das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost ab 19 Uhr im Livestream.

Magdeburg/DUR – Es könnte schon die letzte Chance für den Halleschen FC im Aufstiegskampf sein: Heute muss ein Sieg gegen Spitzenreiter Lok Leipzig her. Das Spitzenduell am Freitagabend, 19 Uhr, mit Vor- und Nachberichterstattung gibt's hier live. Exklusiv im Digital-Abo – Zugang jetzt sichern und live einschalten.