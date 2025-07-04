Wohin führt der Weg des 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost? Am 31. August ist die U23 bei Rot-Weiß Erfurt zu Gast. Sehen Sie hier das Spiel im Livestream.

Der 1. FC Magdeburg II spielt am 31. August bei Rot-Weiß Erfurt. Wir zeigen die Partie der Regionalliga Nordost ab 14 Uhr im Livestream.

Magdeburg/DUR – In der Regionalliga Nordost steht zum Abschluss der englischen Woche der sechste Spieltag der Saison 2025/26. Der 1. FC Magdeburg II ist am 31. August bei Rot-Weiß Erfurt zu Gast.

Die Thüringer zählen zum Kreis der Aufstiegsanwärter, während der FCM II als Aufsteiger nur Außenseiter ist. Dennoch startete die Magdeburger U23 gut in die Saison und überraschte schon den Chemnitzer FC auswärts mit 4:2. Jubelt Blau-Weiß auch am Sonntag in Thüringen?

FCM II bei Rot-Weiß Erfurt im Livestream

Die Antwort gibt es live bei uns: Wir zeigen das Spiel aus dem Steigerwaldstadion im kommentierten Livestream. Anstoß ist um 14 Uhr, der Stream startet einige Minuten früher.

1. FC Magdeburg II bei Rot-Weiß Erfurt am 31. August im Livestream (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Für alle Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream als Teil des Abos kostenlos. Alle anderen Interessierten können ein digitales kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen, um Rot-Weiß Erfurt gegen 1. FC Magdeburg II und alle weiteren Livestreams sowie alle Plus-Inhalte von Volksstimme oder Mitteldeutscher Zeitung in diesem Zeitraum zu sehen.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Erstmals werden auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des Mitteldeutschen BC zum Angebot gehören.