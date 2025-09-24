weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fortuna Magdeburg - VfB Sangerhausen im Livestream: Verbandsliga am 28. Februar

Verbandsliga Sachsen-Anhalt Fortuna Magdeburg im Aufstiegsrennen: Heimspiel gegen VfB Sangerhausen im Livestream 

Fortuna Magdeburg jagt in der Verbandsliga Spitzenreiter SSC Weißenfels. Da ist ein Sieg im Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen Pflicht. Wir übertragen die Partie am 28. Februar exklusiv live.

Aktualisiert: 16.02.2026, 14:36
In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt empfängt Fortuna Magdeburg am 28. Februar den VfB 1906 Sangerhausen. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.
In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt empfängt Fortuna Magdeburg am 28. Februar den VfB 1906 Sangerhausen. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

Magdeburg/DUR – In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt kämpft Fortuna Magdeburg um den Aufstieg. Am Samstag, 28. Februar ist der VfB Sangerhausen zu Gast in der Landeshauptstadt. Wir zeigen die Partie exklusiv im Livestream.