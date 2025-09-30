Einheit Wernigerode bitten den VfB Germania Halberstadt zum Tanz: Am Sonntag treffen beide Harz-Vereine in der NOFV-Oberliga aufeinander. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel live.

Am Sonntag treffen der VfB Halberstadt und Einheit Wernigerode in der NOFV-Oberliga aufeinander.

Halberstadt/DUR - In gerade einmal vier Pflichtspielen duellierten sich der VfB Germania Halberstadt und Einheit Wernigerode. Trotzdem zählt die Partie in der NOFV-Oberliga zu den Highlights: die Vereine bitten zum Harz-Derby!

Am Sonntag (5. Oktober, 14 Uhr) treffen die beiden Klubs in Halberstadt aufeinander. Zweimal ging der VfB in dem Duell als Sieger hervor, Wernigerode möchte seine Bilanz von nur einem Sieg ausbauen. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel live und kommentiert.

Livestream: VfB Germania Halberstadt gegen Einheit Wernigerode am 05.10.2025 (MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

