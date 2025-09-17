weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
NOVF-Oberliga Sachsen-Anhalt-Derby im Livestream: Germania Halberstadt gegen Lok Stendal

Auf dem Papier eine ausgemachte Sache: Germania Halberstadt, fünfter der NOFV-Oberliga, trifft auf Schlusslicht Lok Stendal. Was ist drin für die Altmärker? Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Spiel im Livestream.

17.09.2025, 16:27
Der VfB Germania Halberstadt empfängt den 1. FC Lok Stendal - das Spiel wird live übertragen. (Grafik: Dorna Masoumi)

Halberstadt/Stendal/DUR - In der NOFV-Oberliga geht es am Sonntag, 21. September, heiß her. Ab 19 Uhr steht das Sachsen-Anhalt-Derby zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem 1. FC Lok Stendal an.